CSMS announces honor scholars

Crystal Springs Middle School has released its honor scholars for the second nine weeks of the 2020-2021 school year.

Students named to the Superintendent’s Honor Roll include: ADA Grade 56 – Jordan D. Copeland, Alexis Josue Dominguez-Reyes, Aaliyah D. Tobias, Jeremy R. Washington; 4th Grade – Kendayl R. Crisler, Chelsey Delcid, Genesis Ibeth Dominguez-Reyes, Moriah Breann Fulgham, Cay’lynn D. Grisba, Ta’Nalyah S. Hillard, Deaeysha M. Wilson; 5th Grade – Alejandra M. Amaya-Hernandez, Mia R. Joseph; 6th Grade – Irene L. Joseph; 7th Grade – Riley M. Cooley-Rutledge, Lara G. Elayah, Janiya Dream Hampton, Kenzie Keniyah Nickelson, and Kaitlyn G. Sullivan.

Students named to the Principal’s Honor Roll include: ADA Grade 56 – Malissa K. Crain; 4th Grade – Adrian Ascencio, Lillian K. Hodges, Kaleigh P. Hurst, Kiersten D. James, Orazio O. Johnson, Sameriah Jones, Khyla B. Charrisse Martin, Brayan D. Morales-Zelaya, Alerria J. Pickering, Zylan A. Sandifer, Alexis N. Sevin, Shermiya Michelle Short, Allisianna T. Smith, Amiyah M. Steinmetz; 5th Grade – Hayden M. Barnes, Caden Lamont Buie, Jamari T. Evans, Irving I. Garcia-Santos, Landon P. Hall, Maggie J. Jackson, Ta’naiya N. Jones, Ced’naria K. Jordan, Julieta Isabel Masters-Vazquez, Landon M. McKenny, Cali D. Morris, Paxton Z. Strong, Kentavis J. Tillman, Callie M. Wade, Destinee J. Wilson; 6th Grade – Shanicquianica A. Adams, Kaylin K. Benson, Melissa Blanco, Areunnah J. Collins, Jaziah S. Dixon, Hayle M. Green, Joseph McKenny Jr., Brandon J. Robinson, Alan Vega; 7th Grade = Destiny E. Brown, Nevaeh Garrett, Fenisha Maggie Harris, Delilah Lee, Tyesha Roshae Herbert, Jaiden Syklar Knowles, Meckenzie L. McKenny, Lilly Meghan Elise Moore, Devon Michael Perez, Jakeria D. Powell, Nataly R. Ratcliff, Alexandria A. Rodriguez, Da’quavis D. Smiley, Jayla Stewart, Nicholas S. Willis, Daden M. Young; 8th Grade – Jordan J. Adams, Travoris T. Adams Jr., Kaylin J. Brown, Cary Earl Collins Jr., Kelis S. Daniels, Ania N. Johnson, Mehki K. King, Jaycie L. Knight, Cameron D. May, Kaleb M. Mickle, Raven N. Miles, Kamiya M. Pillers, Kamryn A. Reese, Aaliyah D’nya Smith, Ashley Vega, and Zaquayla J. Willis.