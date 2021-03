HES announces honors scholars

Hazlehurst Elementary School has announced honors scholars for the second nine weeks of the 2020-2021 school year.

Students named to the Superintendent’s List include: 1st Grade – Jonathan Agustin-Garcia, Haley Cain, Amaya Hamilton, Darbie Harper, Amaya Johnson, William Joiner, Deaunni Menzie, Trinity Mitchell, La’saviyun Reed, Jordan Shaffer, Malik Singleton, Tamryn Watson, Daniele Williams Jr.; 2nd Grade – Christian Smith; 3rd Grade – Melody Richardson, Morgyn Thompson, Bronson Westrope, Eris Williams; 4th Grade – Justin Boyd Jr., Aswad Stapleton Jr., Natalya Williams; and 5th Grade – Jada Mitchell.

Students named to the Principal’s List include: 1st Grade – Cinthia Ambrosio-Euceda, Jayceon Belton, Harmoniee Bradley, Jeremiah Catchings, Armani Collins, Michael Earls III, Dre’keveon Fair, Tre’keveon Fair, Denkembe Graham, Kingston Graham, Jennie Gustavis, Bryce Harris, Jayceon Hilliard, Andre Hogan Jr, Ja’liah Johns, Latoddre’ Lewis, Jonas Mazariegos, Amauri Mixon, Jason Morataya-Martin, Xyon Murray, Lily Patterson, Aylin Ramirez-Matias, Kiandre Robinson, Yari Sandoval Perez, Cali Singleton, Caden Smith, Emonie Smith, Aubrianna Stewart, Tarik Thompson, Noahiah Washington, Ra’quon Washington, Rayliegh Williams, Syrus Williams, Za’karria Williams, Lakendrick Wilson Jr.; 2nd Grade – Ayden Adams, Zayra Ambrosio Barrios, Axavier Banks, Jacayla Braddy, Alessia Brown, Percy Brown Jr., Chloe Coleman, Kaviyon Coleman, Justin Collins Jr., Lizbeth Garcia-Sanchez, Melynie Herbert, Traeh Hugger, Aubrey Johnson, Maliah Johnson, Kameron Montgomery, Tyson Moore, Mae Perkins, Trinity Powell, Kayston Roberts, Ra’ziyah Robinson, Keristian Smith, Jayvien Sutton, Malayshia Sutton, Ja’kevion Washington, Quintrae Williams; 3rd Grade – Edward Ambrosio, Jacob Clarke, Joydan Cowart, Sa’larria Dixon, Alexa Gibbs, Davion Graham, James Hart Jr., Jamie Hart, Keriah Killingsworth, Qua’niah May, Essence McCoy, Alanna Menzie, Markelan Simmons, Anaira Steward, Malaiyah Steward, Kamdaun Walter, Kamynie Walter, Naziya Williams; 4th Grade – Anylah Casteal, Morgan Grubbs, Dominii Raymond, Kaylan Thompson; 5th Grade – Kenneth Bailey Jr., Demond’tae Bass, Jonathan Castro, Bobby Clarke III, Princess Edwards, Kurrine Fleming, Marquala Jackson, Eulalia Jorge-Pablo, Sayra Lopez-Lopez, Dania Mendez-Cermeno, Ja’kayla Neal, Amber Smith, Jerica Sutton, and Kyla Thrasher.

Students named to the Honor Roll include: Kindergarten – Ma’Zyhia Ayers, Anasia Ball, Kendrick Bouie, J’leigh Boyd, Riley Boyd, Miciah Bridges, Patrick Brown Jr., Ava Cain, Cornelius Cobb Jr., Xaiver Coleman, Ava Covey, Marley Guynes, Harmony Jackson, Kenniya Johnson, Ja’vereon Joiner, Hollie Jones, A’Lee Lyons, Jordi Martinez-Velasquez, SaMar Quinn, Keylin Ramirez, Travun Robinson, Nancy Rosario-Miranda, KaRiell Sanders, Mason Stewart, Trinity Swan, Kadrien Thomas, Carter Wiggins, D’Qualon Williams, London Williams, Kentavius Williams; 1st Grade – Te’kiyah Burrell, Charles Johnson III, Charmetrious Newsome, Kai Starks, Jacavious Williams; 2nd Grade – Natrisia Johnson; 3rd Grade – Jaiden Catchings, Alonah Jones, Erena Ramirez-Simon, Kailyn Reese, Ava Walker; 5th Grade – Anthony McKnight, and Howard Tate Jr.