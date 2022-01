HHS announces honors scholars

Hazlehurst High School has announced honors scholars for the second nine weeks of the 2021-2022 school year.

Students named to the Superintendent’s List include: Ninth grade – Sarissa Alessandra Flores, Maurice Eugene Richardson Jr., Jayden Omari Taylor; 12th grade – Carman Ladayia Brown, Raelynn Denise Clark, Minn’Qualia Jakemia Ditzel Fair, Venecia Treasurnique Hood, Destiny Marielle Irving, Malazjai Rykelle Jones, A-Myia Mo-Nay Mackey, Angeles Guadalupe Mendez, Maria Cristina Ramirez, Justeena Grace Sandifer, Khiairia Khevera Stewart, Christian Tyberus Swilley, Zavion Columbus Thompson, and Nekaili Amya Williams.

Students named to the Principal’s List include: Ninth grade – Jakyah Jonyae Collins, Haleigh Simone Goods, Alea Janay Short, Tokori N. Smith, Noahtayjsa Lekei Thompson; 10th grade – Jakailyn Mar’naja Boyd, Jessica Nohemi Castro, Jordynn Brielle Crump, Lamiyah Monae Ford, Madison Taylor Grubbs, Antonea Marciana Hilliard, Jayla Lafaith Hilliard, Diamond Alexus Holloway, Aleria Ka’Loy Holmes, Sierra Rose Holmes, Ja’Keviah Kenyatta Johnson, Kandria Lee Larry, Sadahri Raine Lindsey, Latrell Rodriques McIntosh, Kaleya Janea’ Pierce, Aden Khalil Smith, Nadia Noelle Stovall, Makayla Kalea Sutton, Ja’Nelle Marie Swilley, Aubree Olivia Phenise Travis, Lionel Williams Jr., Myia Marie Williams, Raileeya Sharee Williams; 11th grade – Jam’ya Barbadette Bass, Xavier Daquan Blocker, John Oliver Brown Jr., Ajasia Bre-Shun Carter, Ja’Nya De’Aysa Catchings, Hunter Logan Cranford, Herman Merritt Edwards Jr., Ja’Tarvis Mar-Qua Harris, Erica Faith Holliday, Deveonte’ Lavell Hopkins, Tierra Clariel King, Cindy Guadalupe Mendoza, Kaelah Zion Minor, Kalisha Re’Gene Redd, A’Zyiea Jar’De Thedford, Adora Jianna Princess Walker; 12th grade – Melkevion D’Aaron Barlow, Aeryn Kaliece Chase, Krysten Danielle Harper, Makiah Danielle Jones, Kylee Monae Kemp, Roy Lee Maye Jr., Chelse Samone McGrew, Je’Kameron Te’Quavion Mitchell, Juan Manuel Romero, Kaniya Lashanti Spencer, Cedric Lamont Sutton Jr., Tavion Noah Thompson, Jonathon Josiah Joshua Walker, and Kaitlyn Alexandria Young.

Students named to the Honor Roll include: 11th grade – Te’Nijah Andrice Shuntreel Jackson; and 12th grade – Ebony Shyarra Williams.