HES announces honors scholars

Hazlehurst Elementary School has announced honors scholars for the third nine weeks of the 2021-2022 school year.

Students named to the Superintendent’s List include: First grade – Riley Jene’ Boyd, Keylin Arely Ramirez, Amoni De’Mond Washington, Armani Janae Collins, Amaya Simone Johnson, Jacayla Deanna Braddy, Justin Jamale Boyd Jr., and Aswad Ahmeer Stapleton Jr.

Students named to the Principal’s List include: First grade – Ma’Azhyia A’zori Ayers, Summer Leeann Banks, Christian Armonee Bizzard, Jayda Bogan, J’leigh Raine Boyd, Harmony Lyric Jackson, Ja’vareon Ke’shawn Joiner, Zaiden Lofton; second grade – Al’Lee Je’ra Lyons, Johnny Lee Markham III, Sylas Jessie Norwood, Nancy Yolanda Rosario-Miranda, Aysia Shinall, Harmoniee J’nai Bradley, Kameron Elise Claiborne, Morgan Monae Coffey, Darryl Nigel Hilliard, Peyton Alexandria Hite, Tristan La’montae Lewis, Deaunni Evae Menzie, Aylin Yuliza Ramirez- Matias, La’saviyun Zaimonne Reed, Kiandre La’vince Robinson, Yari Marlit Sandoval Perez, Jordan Dante’ Shaffer, Jose Leonel Socon Niz, Ja’niyah Tranice Sutton; third grade – Tarik Jamal Thompson, Tamryn Aniyah-Claire Watson, Axavier Damarion Banks, Chloe Aiyana Coleman, Darielle Janae Durham, Jaylon Jamon Gastile, Tyson Lee Moore, Mae Annalise Perkins, Zariyah Mahealani Elise Roberson, Christian Dashawn Smith, Jayvien Xavier Sutton, Quintrae Imon Williams; fourth grade – Edward Raul Ambrosio, Joydan Unique Cowart, Alexa Rhayne Gibbs, Alonah Makenzie Jones, Anahi Gricelda Lopez Marroquin, Qua’niah Alise May, Alanna Menzie, Melody Elois Richardson, Malaiyah Kymariana Joice Alaine Steward, Eris Karalyn Nicole Williams, Naziya Aryelle Williams, Kaiden Kemiah Allen; fifth grade – Gabriel Raymond Belmar, Anylah Michelle Casteal, D’niya Monae Cowart, Aaliyah Destiny Farrish, Kaliyah Danielle Griffith, Morgan Elise Grubbs, Galiyah Za’nyla Harris, Jayla Navae Harris, Maleyah Gabielle Harvey, Dominii Demetra Raymond, Iyana Laveil Sanders, and Norman Geovanny Florian Socon.

Students named to the Honor Roll include: fifth grade – Bryce Carter Harris, Leverell Terrell Johnson Jr., and Ka’niyah Lanay Williams.