CSHS announces honors scholars

Crystal Springs High School has announced honors scholars for the first nine weeks of the 2022-2023 school year.

Students named to the Superintendent’s Honor Roll include Pricillia Bailey, William Bik, Alyssa Brown, Kyla Fisher, Janiya Hampton, Denver Jackson, William King, Meckenzie McKenny, Briann Nelson, Kenzie Nickelson, Katelyn Poor, Klarissa Sanders, Taliyah Welch, and Tamia Yates.

Students named to the Principal’s Honor Roll include Arienessia Adams, Kendajah Adams, Travoris Adams Jr., Eriona Alexander, Hevin Alford, Terrell Alford, Ta’skyela Allen, Alex Antonio-Martinez, Jesus Antonio-Martinez, Keamber Arnold, Jayla Baldridge, Ke’asia Banks, Arianna Barnes, Jhon Bawi, Amelia Benito, Tatayana Braddy, Jakayla Brown, Kaylin Brown, Xavier Buie, Za’Bauri Chandler, Isaiah Christmas, Roderick Claiborne Jr., Cary Collins Jr., Ni’Yae Collins, Elijah Cooper, Ken’Ziyah Cooper, Kyriel Cooper, Tamya Cornelius, Samiya Craft, Lindaja Crisler, Jeremiah Cummings, D’Nila Davis, Ismael Delcid, Kambria Denson, Alexis Josue Dominguez-Reyes, Jakavious Edwards, Lara Elayah, Lashandricus Finley, Caleb Fox, Kiemari Garrett, Linda Gonzales-Morales, Jazlen Guy, Jennifer Hak, Lashundra Harris, Breanna Haynes, Tyesha Herbert, Angel Hernandez-Garcia, Kayden Hynes, Tykira Jenkins, Ania Johnson, Da’Kyla Johnson, Leonard Joyner III, Elijah Kelly, Jaycie Knight, Kashalia Lankster, Nevaeh Leggett-Moak, Shaniya Lewis, Aniya Marbra, Kerrell Martin, Kerrick Martin, Jaquelinne Martinez, Cameron May, Justin May, Mikahya McNair, Timyra McNair, Raven Miles, Caniya Milton, Jayla Minter, Katelynn Morris, Alivia Newell, Calizha Norwood, Graciela Orozco, Calea Perry, Kamiya Pillars, Jakeria Powell, Skylar Prine, Kamryn Reese, Stevie Richardso Jr., Ta’Keyla Robinson, Alexandria Rodriguez, Kennedy Rowell, Lisbeth Santos-Marcelino, Montana Schall, Tristen Scott, Da’Quavis Smiley, Aaliyah Smith, Jaquavis Smith, Nicholas Steinmetz Jr., Paris Sutton, J’Nyah Taylor, Ma’Kiya Thompson, Aaliyah Tobias, Ramses Vasquez-Calderon, Ashley Vega, Aryanna Walker, Cameron Walker, Ja’Kerria Washington, Jeremy Washington, Kashayla Williams, Laquandria Williams, A’Miya Wilson, Adreanna Wilson, Alayia Wilson, Erica Wilson, Jaden Wilson, Lazarin Wilson, Madison Wilson, Payten Wilson, Georgia Windom, Kennan Winfrey, Danajsa Young, and Roselin Zarate.